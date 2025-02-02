Удар по школі-інтернату у Суджі: українські військові оприлюднили докази російської атаки

Близько 18:00 1 лютого 2025 року російська авіація завдала удару із застосуванням керованої авіабомби за місцем тимчасового проживання цивільного населення по вулиці Леніна, 7, що у російській Суджі.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.

Удар прийшовся по триповерховому будинку колишнього інтернату, в якому перебувало 86 цивільних осіб місцевого населення та пункт Національної поліції України з 4 поліцейськими.

Внаслідок завдання удару зруйнована центральна частина будинку. Станом на 21:00 виявлено 4 загиблих, 4 важких поранених та близько 80 цивільних осіб, які не постраждали.

Фото: t.me/s/kpszsu

Важкопоранених евакуйовано до стабілізаційних пунктів з метою надання медичної допомоги та подальшої евакуації до лікарні.

"Бити бомбами по мирному населенню – фірмовий почерк російських злочинців! Навіть коли мирне населення — місцеві мешканці, росіяни", - йдеться у повідомленні.

"Вже традиційно, численні російські пабліки звинувачують в ударі Україну. Не вийде! Є беззаперечні докази та результати об’єктивного контролю, що удар здійснено російською тактичною авіацією. До вашої уваги скриншоти із системи «Віраж-планшет» із траєкторією польоту російської керованої авіаційної бомби. Покарання буде, за все!", - зауважили українські військові.

Також Генштаб показав відео з наслідками удару по інтернату в Суджі. Українські військові переконані, що Росія знала, що там перебувають цивільні люди.

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