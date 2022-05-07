Удар по школі у Білогорівці поблизу Лисичанська: відомо про 2 загиблих, кількість жертв уточнюється

Удар по школі у Білогорівці поблизу Лисичанська: відомо про 2 загиблих, кількість жертв уточнюється

У підвалі школи перебували близько 90 людей.

У Білогорівці на Луганщині, де російські окупанти скинули на школу авіабомбу, ліквідовано пожежу будівлі навчального закладу.

Про це пише Державна служба з надзвичайних ситуацій в Луганській області.

О 20:12 пожежу ліквідовано. Підрозділи ДСНС врятували 2 особи.

Рятувальники провели розбір завалів. Наразі роботи з розбирання завалів призупинено. Вдалося витягнути тіла 2 загиблих. Кількість можливих жертв уточнюється. Продовження робіт заплановано на завтра, 8 травня.

Нагадаємо, що окупанти скинули на школу в Білогорівці (Луганська область) авіабомбу, в той час коли там переховувалися місцеві мешканці. У підвалі школи під час удару перебувало близько 90 людей.

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