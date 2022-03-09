Удар по школярах: Brawl Stars та інші ігри Supercell не будуть доступні в Росії та Білорусі

Удар по школярах: Brawl Stars та інші ігри Supercell не будуть доступні в Росії та Білорусі

Компанія пожертвувала 1 мільйон євро, щоб допомогти вирішити гуманітарну кризу в Україні.

Brawl Stars та інші ігри розробника Supercell видалять із магазинів додатків у Росії та Білорусі через війну в Україні.

Про це 9 березня заявили в компанії.

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Нові завантаження припинено, а доступ для наявних гравців буде призупинено з наступними оновленнями.

"Ми разом з усіма, хто закликає до миру. Щоб зіграти невелику роль у вирішенні поточної гуманітарної кризи в Україні, ми жертвуємо 1 мільйон євро УВКБ ООН", - підкреслили в Supercell.

Нагадаємо, що станом на 9 березня працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, постачати туди свою продукцію та сервіси відмовилися понад сотня компаній. ТСН.ua публікує повний список.

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