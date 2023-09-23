Удар по штабу ЧФ у Севастополі: момент атаки зафіксували супутникові знімки – відео

З'явилося нове відео наслідків "прильоту" по об'єкту РФ у Криму.

У Мережі опублікували супутникові знімки будівлі штабу командування Чорноморського флоту Росії в Севастополі. На кадрах видно – до та після удару ЗСУ по штабу ЧФ.

Наслідки удару опублікував аналітик відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Африк.

New satellite imagery of Crimea shows smoke rising from Russia's Black Sea Fleet headquarters in Sevastopol.



Recent videos from the ground showed multiple Ukrainian-operated Storm Shadow / SCALP cruise missiles hitting the site. pic.twitter.com/K57NHvAHha — Brady Africk (@bradyafr) September 22, 2023

"На нових супутникових знімках Криму видно, як над штабом Чорноморського флоту Росії в Севастополі здіймається дим. Нещодавні відео із землі показали, що кілька українських крилатих ракет Storm Shadow / SCALP влучили в це місце" – йдеться у дописі.

На кадрах видно стовп потужного диму після ракетного удару по штабу окупантів у Севастополі.

Удар по штабу Чорноморського флоту в Севастополі

22 вересня 2023 року по штабу Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі завдано ракетного удару. У Міноборони РФ заявили, що внаслідок удару пошкоджено історичну будівлю. Також відомо про одного загиблого.

ЗСУ офіційно підтвердили удар по штабу Чорноморського флоту Росії.

Удар по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі 22 вересня став наслідком кропіткої роботи Сил спеціальних операцій і Повітряних сил.

За даними ЗМІ, ракети Storm Shadow були використані Україною для атаки на штаб Чорноморського флоту РФ.

Очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що внаслідок атаки в Севастополі ліквідовано щонайменше 9 осіб. Також поранення отримали 16 осіб, серед них – російські генерали.

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