"Удар по штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі є їхньою останньою невдачею" - розвідка Британії

Інформація про удар по штабу Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому росіянами Севастополі в День ВМФ РФ є останньою невдачею Чорноморського флоту в п'ятимісячній війні проти України.

Після повідомлень про скасовані паради РФ малоймовірно, що Чорноморський флот зможе проводити резонансні публічні заходи разом із своєю діяльністю військового часу.

Про це йдеться у повідомленні розвідки Британії.

"Повідомлення про удар по штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі в День Військово-Морського Флоту є останньою невдачею Чорноморського флоту в п'ятимісячній війні проти України, яка включала втрату його флагмана, крейсера "Москва", у квітні 2022 року", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, за даними Міноборони Британії, вантажне судно RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне вийшло з українського чорноморського порту Одеса 1 серпня до порту Тріполі в Лівані з 26 тис. тонн українського зерна.

Як зауважується, це перше постачання зерна з українського порту від початку вторгнення. Водночас у розвідці нагадали, що вивезення українського збіжжя стало можливим завдяки угоді про транзитний коридор для експорту зерна між Україною, Туреччиною, ООН і Росією 22 липня.

Нагадаємо, що 1 серпня з Одеського порту "зерновим коридором" вийшло перше судно, яке має на борту 26 тис. тонн кукурудзи. Воно вийшло з порту "Одеса" під прапором Сьєрра-Леоне. Прямує до порту Тріполі в Лівані.

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