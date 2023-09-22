Удар по штабу Чорноморського флоту в Севастополі: у Міноборони РФ відреагували

У Міноборони РФ заявили, що внаслідок удару по штабу Чорноморського флоту сьогодні, 22 вересня, пошкоджено історичну будівлю. Також відомо відомо про одного загиблого.

Міноборони РФ цитують пропагандистські видання.

Окупанти кажуть, що під час відбиття ракетної атаки засобами протиповітряної оборони збито п'ять ракет.

"Сьогодні вдень київським режимом завдано ракетного удару по місту Севастополі", - написали у Міноборони РФ.

Як повідомив так званий губернатор Севастополя, інфраструктура навколо штабу флоту в Севастополі не пошкоджена, люди, які були на момент удару на вулиці, не постраждали.

"Роботи з гасіння пожежі у самому штабі продовжуються, екстрені служби контролюють ситуацію", - написав він.

У Севастополі атакували штаб Чорноморського флоту

Що відомо про удар в Севастополі

У п'ятницю, 22 вересня, в окупованому Севастополі пролунали потужні вибухи. Окупанти заявляють про удар по штабу Чорноморського флоту.

У Мережі показали, який вигляд має штаб Чорноморського флоту РФ після удару ракети

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував сьогоднішні вибухи у Севастополі.

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