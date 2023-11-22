Удар по скупченню окупантів: як ЗСУ помстилися за 128-му бригаду

Внаслідок удару по 128-й бригаді загинули 19 військових та ще 2 цивільних.

Українські воїни відповіли росіянам за удар по 128-й бригаді. Прилетіло неподалік Донецька у саме скупчення окупантів. Російські ж військкори в розпачі та рвуть на собі волосся.

Як нашим бійцям вдалося вистежити та вразити таку жирну ціль - йдеться в ексклюзиві TSN.UA. Артема Зябкіна.

ЗСУ відплатили окупантам

19 листопада у день ракетних військ та артилерії РФ привітати всіх причетних вирішив HIMARS. Безмовно, але дуже влучно ракета накрила окупантів у Домі культури в селищі Кумачово Старобешівського району.

Цей влучний удар ніби збив окупантів з ніг. Вони як води в рота понабирали і мовчали аж 2 дні. В той час місцеві трубили на сполох - прилетіло та ще й як.

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Згодом у своїх соцмережах росіяни повідомили про загибель акторки з Москви. Як раз вона і була на заході. Згодом наважились відкрити рота і деякі так звані військкори.

Дивіться на ютуб-каналі ТСН: СОЛОДКА ПОМСТА! ЗСУ відповіли рашистам за удар по 128-й бригаді!

Військовослужбовець ЗСУ з позивним “Мадяр” через 2 дні нарешті підтвердив удар! Відплата за 128-му бригаду зненацька завітала до окупантів.

Що відомо про втрати росіян

Як наслідок - 25 "закобзованих" росіян, ще 100 поранено.

Після цього мовчати росіяни просто не змогли. Мережа рясніє їх постами обурення. Звинувачують всіх: від командувача росіян до українських патріотів, але не власну тупість. Деякі в розпачі зізнаються, що не треба було глумитися над трагедією 128-ї бригади.

Але українцям потрібно пам'ятати, за кого помстились ЗСУ. Бійці 128-ї бригади із Закарпаття трагічно загинули 3 листопада. Бійців вишикували для нагородження, на жаль, знехтувавши правилами безпеки, зокрема не попіклувавшись про маскування. Тоді росіяни вистежили їх з дрона та запустили Іскандер. Внаслідок злочинної безвідповідальності загинули 19 бійців бригади та двоє цивільних.

Слідчі працюють в цілодобовому режимі, аби з’ясувати усі обставини та встановити правдиві факти, що призвели до трагедії. 3 нових можемо повідомити, що на сьогодні у слідства є припущення, що ймовірною мішенню зокрема мав стати і комбриг, який не встиг на шикування за випадковим збігом обставин

Командиром 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади є Дмитро Лисюк. Він запізнився 3 листопада на захід до Дня ракетних військ. Цю справу вже розслідують у ДБР.

Нагадаємо, Сили оборони України підтвердили ураження скупчення окупантів зі складу 810-ї бригади морської піхоти у Донецькій області.

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