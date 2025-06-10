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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Удар по Софійському собору: Портников висловився про обстріл історичних святинь Києва

Український журналіст також надав історичні факти про руйнування архітектурних пам’яток Москвою.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Удар по Софійському собору: Портников висловився про обстріл історичних святинь Києва

Російський удар пошкодив Софійський собор у Києві 10 червня

На російський удар, що пошкодив Софійський собор у Києві 10 червня, відреагував відомий український журналіст і публіцист Віталій Портников.

Про це Портников написав у Facebook.

«Не буду приховувати, що можливого обстрілу історичних святинь Києва та інших українських міст я з острахом очікував з першого дня великої війни», — написав він.

Російський удар пошкодив Софійський собор у Києві 10 червня

Російський удар пошкодив Софійський собор у Києві 10 червня

Як сказав Портников, перші ознаки того, що у росіян остаточно перестали соромитися, насправді були навіть не сьогодні, 10 червня, а того дня, коли було пошкоджено фасад Музею війни у безпосередній близькості від Києво-Печерської Лаври.

«Після цього можливість попадання безепілотника чи ракети в саму Лавру чи в Софію стали виключно питанням часу», — додав він.

Журналіст наголосив, що марно сподіватися на усвідомлення Москвою цінностей і сакральності наших храмів.

«Адже розмежування Суздалі, що згодом стане Москвою, з усією іншою Руссю почалося саме тоді, коли сформоване першим диктатором півночі Андрієм Боголюбським військо захопило Київ і пограбувало його церкви, серед яких звичайно, і Софію. Перед цим Боголюбський, як відомо, вкрав у Вишгороді ікону Божої матері, яку перетворив на символ власного князівства», — зазначив він.

Щодо Лаври, то Портников нагадав, як саме поводилися з цим величним монастирем впродовж його історії.

«Не панькалися ані в давні, ані вже в такі близькі до нас часи, коли у Другу світову зруйнували Успенський собор. І що найбільше їх турбує, так це що нам вдалося все це відновити, повернути собі не тільки архітектурні пам’ятки, але й і їхню значимість для нас, і нашу суб’єктність, яку Москва вперто намагається. відібрати і знищити», — написав Портников.

Пошкодження Софійського собору в Києві 10 червня: що відомо

Вибухова хвиля пошкодила Софійський собор у Києві — святиню, зведену в XI столітті. Внаслідок цього сталося руйнування карниза на головній апсиді пам’ятки національного значення.

Нагадаємо, в ніч проти 10 червня РФ вчергове вдарила по культурній спадщині України. Цього разу вибухова хвиля пошкодила Софійський собор у Києві — святиню, зведену ще в XI столітті.

Також Росія атакувала Одесу — як містян, так і культурну спадщину. Вночі постраждала Одеська кіностудія.

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