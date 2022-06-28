Удар по ТЦ Кременчука: рятувальники розчистили 80% будівлі і надалі шукають людей

Удар по ТЦ Кременчука: рятувальники розчистили 80% будівлі і надалі шукають людей

Очільник ДСНС України Сергій Крук повідомив 28 червня, що наразі у Кременчуці проходить активна фаза робіт із розбору завалів знищеного окупантами торгового центру "Амстор".

Від 27 червня і досі на місці працювали близько тисячі осіб від різних служб та волонтери. Наразі розчищеноблизько 80% пошкодженої будівлі ТЦ Кременчука.

Про це Крук розповів на брифінгу.

"Вчора після обстрілу за короткий період часу по ліквідації та наданню допомоги населенню працювали близько тисячі людей – представників поліції, Національної гвардії, військові, комунальні служби, органи місцевої влади", – сказав очільник ДСНС.

"Зараз відбувається така активна фаза пошуку, можливо, ще рештків, та локалізація наслідків. На зараз ми можемо говорити про те, що близько 80% проведений розбір будівлі. І далі проводяться роботи підрозділами ДСНС", – поінформував Крук.

Він також закликав українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

"Потрібно убезпечувати себе, негайно йти в укриття під час отримання сигналу "Повітряна тривога", повторювати та нагадувати про це знайомим, рідним, сусідам!" – наголосив очільник ДСНС.

Нагадаємо, 27 червня російські окупанти вдарили ракетами по торговельно-розважальному центру Кременчука Полтавської області, в якому перебувала понад тисяча цивільних.

Станом на ранок 28 червня було відомо про загибель 18 осіб, ще 36 осіб вважаються зниклими безвісти, понад 20 – потрапили до лікарні з пораненнями.

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