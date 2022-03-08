Удар по технологічності ринку: компанія Akamai зупиняє роботу в Росії

Удар по технологічності ринку: компанія Akamai зупиняє роботу в Росії

Це ще один удар по технологічності ринку окупанта.

Компанія Akamai призупиняє діяльність в Росії через агресію проти України. Вона надає широкий спектр веб-послуг, зокрема, захист від DDoS-атак, CDN (продуктивність додатків та сайтів), хмарні обчислення тощо.

Про це 8 березня повідомив Михайло Федоров.

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"Akamai з народом України. Оскільки наступ на Україну триває, нас надихають мужні громадяни, які захищають свій суверенітет", - йдеться в заяві компанії.

Нагадаємо, що станом на 8 березня працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, постачати туди свою продукцію та сервіси відмовилися понад сотня компаній. ТСН.ua публікує повний список.

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