Удар по телевежі біля Рівного: завали вже розібрали, кількість загиблих зросла

Кількість загиблих зросла до 21 людини.

Розбір завалів біля телевежі поблизу Рівного, куди влучили дві ракети російських окупантів, завершили.

Про це повідомив Суспільне керівник обласної військової адміністрації Віталій Коваль. Кількість загиблих зросла до 21 людини, кількість поранених залишилась незмінною. Раніше повідомлялось про 9 осіб, які загинули внаслідок удару.

Нагадаємо, російські окупанти завдали авіаудару по телевізійній вежі в селі Антопіль поблизу Рівного у понеділок, 14 березня. Звук від вибуху було чути за понад десяток кілометрів від місця події.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 20-й день. Окупанти продовжують руйнувати Харків, Чернігів, Маріуполь, Волноваху, Житомир, Охтирку, Суми, Сєвєродонецьк, Дніпро, інші міста та села крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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