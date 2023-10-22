Удар по терміналу "Нової пошти" під Харковом: за допомогою ДНК батька ідентифікували тіло шостого загиблого

Батьки одразу не впізнали сина через те, що тіло сильно обгоріло.

Фахівці ідентифікували тіло шостого загиблого внаслідок удару по терміналу "Нової пошти" під Харковом. Ним виявився 30-річний житель Харкова, уродженець Кам'янки Дворічанської громади.

Про це повідомив "Суспільне Харків" начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

"Ми вивели ДНК-профіль загиблого і порівняли з його батьком, маємо збіг. Ми підтверджуємо, що особу, яку дістали з місця трагедії, ідентифікована. Батько та мати одразу його не упізнали через те, що тіло сильно обгоріло", — сказав Болвінов.

Також Болвінов зазначив, що ракета С-300 могла вибухнути раніше тому на місці удару по терміналу НП немає вирви.

"На місці ми не бачимо вирви, а бачимо величезну дірку у даху. Є такий варіант, що ракета могла у повітрі вибухнути, могла вибухнути на даху", — пояснив він.

Нагадаємо, раніше рятувальники оприлюднили фото наслідків ракетного удару по терміналу "Нової пошти".

Кількість потерпілих внаслідок удару по терміналу "Нової пошти" під Харковом

Внаслідок ракетного удару по терміналу "Нової пошти", за останніми даними, загинуло шестеро людей.

16 – зазнали поранення.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов раніше зазначав, що двоє поранених перебувають у вкрай важкому стані, шість – у важкому, решта – у стані середньої тяжкості та легкі.

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