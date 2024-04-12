Удар по Трипільскій ТЕС: Найєм розповів, чому не спрацював захист критичного об'єкту

Ефективний захист Трипільської ТЕС був можливий лише за умови комплексного підходу — будівництва інженерних споруд та застосування засобів ППО.

Причиною повної руйнації Трипільської ТЕС внаслідок російського удару є недофінансування будівництва захисних споруд третього рівня.

Про це розповів голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм.

Він підкреслив, що дефіцит коштів загрожує стійкості енергосистеми, оскільки ситуація може повторитися.

"Атаки росіян на енергетичну інфраструктуру можуть тривати. Нам всім треба вижити і вистояти. І часу обмаль. Рішення мають бути швидкі та ефективні", – вважає Найєм.

Руйнування Трипільської ТЕС гостро поставило питання про ефективність заходів щодо захисту української енергетичної інфраструктури.

Захист об'єктів енергосистеми України від ворожих атак передбачає три рівні, а саме:

захист від вибухової хвилі;

захист від прямого влучання "Шахедів";

комплексний захист від "Шахедів" та ракет.

Але захистити максимально всі об'єкти енергетичної інфраструктури поки що не вдається через брак коштів.

"Агентство відновлення захищає лише частину енергетичних об'єктів розподільчої мережі, але далеко не всі. Ми працюємо над захистом 22 розподільчих підстанцій "Укренерго" другим та третім рівнем захисту – від дронів та ракет", – зазначив Найєм.

Голова Держагентства додав, що під час останніх обстрілів енергетичної інфраструктури зведені захисні споруди показали свою ефективність, тому обладнання вціліло. Але серед цих об'єктів не було Трипільської ТЕС, оскільки Агентство відновлення не було долучене до її захисту.

Найєм підкреслив, що саме завдяки спорудам другого та третього рівня енергетикам вдається відновлювати постачання електроенергії у стислі терміни, навіть у найбільш постраждалих регіонах.

"Що стосується третього рівня захисту, будівництво цих споруд недофінансоване, тому якщо ми хочемо зберегти те, що лишилося, потрібно, щоб держава виділила на це кошти", – наголосив посадовець.

Він також зауважив, що Трипільська ТЕС – це дуже великий об'єкт, який неможливо захистити повністю лише інженерними спорудами. Для дійсно ефективного захисту необхідне застосування відповідних засобів ППО.

Нагадаємо, після знищення Трипільської ТЕС "Центренерго" втратило всю генерацію. За словами голови наглядової ради ПАТ "Центренерго" Андрія Готи, масштаби руйнувань є жахливими.

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