Удар по Україні "Кинджалами": експерт розповів, коли РФ може знову атакувати

Окупаційна армія Росії 2 січня атакувала Київ 10 ракетами "Кинджал" – їх всі успішно збила ППО. Від 2022 року це було найбільше одноразове застосування цих ракет.

Як розповів в ефірі телемарафону військовий експерт Олександр Коваленко, це був повноцінний терор населення України, адже росіяни завдавали ракетних ударів у період свят – 29 грудня та 2 січня.

"Ракети "Кинджал", які є дефіцитними в РФ, російське військове командування застосовує саме по тих об'єктах, які вважає надважливими для знищення. Але наразі ми не можемо сказати, які об'єкти були під прицілом ракет "Кинджал" від 1 січня на 2 січня. Тому що вони усі були професійно знищені завдяки роботі нашої протиповітряної оборони", - зазначив він.

Як часто Росія може бити "Кинджалами"

За словами експерта, у росіян ракет "Кинджал" – невелика кількість, вони їх багато не можуть використовувати.

"Росіяни наразі використовують для ударів саме ті ракети, які виробляють.Вони виробили і одразу відправили для накопичення боєкомплекту. Отже ця кількість у них не нескінченна", - пояснив він.

Коваленко також додав, що підготовка до такого масованого ракетного удару по Україні відбувалася не за день, не за два і навіть не за декілька тижнів.

"Вона (підготовка - ред.) розпочалася ще восени", - резюмував він.

Нагадаємо, Коваленко пояснив, чому РФ запустила по Україні саме 10 "Кинджалів.

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