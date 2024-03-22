Удар по Україні ракетами та дронами: з-під завалів врятували дівчину – відео

Окупанти здійснили масований удар по містах України.
В Україні у ніч проти 22 березня оголосили масштабну повітряну тривогу. Окупаційна армія Росії здійснила комбіновану атаку ракетами та дронами. Вранці ворог атакував інфраструктурні обʼєкти, є руйнування житлових будинків та жертви серед цивільних.
Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.
Під ударами ворога були Запоріжжя, Хмельниччина, Одещина, Дніпропетровщина, Полтавщина, Миколаївщина, Вінниччина, Львівщина та Івано-Франківщина.
Станом на зараз відомо про двох загиблих людей та щонайменше вісьмох поранених у Хмельницькому.
Також шість травмованих у Запоріжжі, три особи там вважаються безвісти зниклими на місцях ударів. Чотири будинки вщент зруйновано, понад 40 – пошкоджено.
Усі служби долучені до ліквідації наслідків атаки.
На відео – момент порятунку 21-річної дівчини з-під завалів приватного будинку.
Нагадаємо, ТСН.ua зібрав все, що відомо про масований удар по Україні ракетами та дронами: де лунали вибухи та які наслідки (фото).
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