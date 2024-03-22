Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Удар по Україні ракетами та дронами: з-під завалів врятували дівчину – відео

Удар по Україні ракетами та дронами: з-під завалів врятували дівчину – відео

Удар по Україні ракетами та дронами: з-під завалів врятували дівчину – відео

Масований удар по Україні: з-під завалів врятували дівчину / Фото: скриншот

Окупанти здійснили масований удар по містах України.

В Україні у ніч проти 22 березня оголосили масштабну повітряну тривогу. Окупаційна армія Росії здійснила комбіновану атаку ракетами та дронами. Вранці ворог атакував інфраструктурні обʼєкти, є руйнування житлових будинків та жертви серед цивільних.  

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

Під ударами ворога були Запоріжжя, Хмельниччина, Одещина, Дніпропетровщина, Полтавщина, Миколаївщина, Вінниччина, Львівщина та Івано-Франківщина. 

Станом на зараз відомо про двох загиблих людей та щонайменше вісьмох поранених у Хмельницькому. 

Також шість травмованих у Запоріжжі, три особи там вважаються безвісти зниклими на місцях ударів. Чотири будинки вщент зруйновано, понад 40 – пошкоджено.

Усі служби долучені до ліквідації наслідків атаки. 

На відео – момент порятунку 21-річної дівчини з-під завалів приватного будинку.

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав все, що відомо про масований удар по Україні ракетами та дронами: де лунали вибухи та які наслідки (фото).

Читайте також провідні новини дня:

Момент порятунку дівчини з-під завалів будинку

Момент порятунку дівчини з-під завалів будинку

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація