Удар по Україні рекордною кількістю дронів: експерт прогнозує до 800 пусків на місяць до кінця 2024

Окупаційна армія Росії у ніч проти 1 січня здійснили рекордну атаку безпілотниками Shahed-131/136 по Україні. Було застосовано 90 дронів-камікадзе з яких збили 87. Як зазначив військовий експерт Олександр Коваленко – це абсолютний рекорд, що лише підтверджує, що командування окупаційних військ РФ спеціально і заздалегідь готувало такий наліт на тилову Україну в новорічну ніч.

Про це він написав у Telegram.

На його думку, оскільки Іран збільшує кількість виробництва дронів-камікадзе, середньомісячні удари Shahed-131/136 по Україні до кінця 2024 року можуть досягти показника в 800 і більше.

"Маньяки не відмовляються від свого фетишу – терору та вбивств на знакові дати. У ході даного нальоту одночасно були використані не лише всі основні майданчики для пуску – мис Чауда, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, а й максимальна кількість груп — 14. При цьому практично всі групи мали свою унікальну траєкторію польоту, що ускладнювало їхнє перехоплення", - зазначив він.

За словами експерта, це була найдовша атака безпілотниками по Україні, яка тривала 14 годин, а маршрути дронів досягали з урахуванням маневрування до 1 тис. км.

Основні міста, які були метою цього нальоту – Одеса, Дніпро, Херсон, Кривий Ріг, Запоріжжя, Львів. Усього над Одесою та областю було збито 28 Shahed-131/136.

Коваленко також пояснив атаку дронами по Львівщині, зокрема удар по музею Романа Шухевича, а також університет у Дублянах, де навчався Степан Бандера. Росіяни навмисно закоординували удар на цивільні об'єкти з урахуванням того, з ким вони пов'язані.

"Можна тільки вкотре відзначити те, якою кісткою в горлянці Шухевич і Бандера залишаються у російських недоімперців", - підкреслив експерт.

Також у грудні було встановлено рекорд із застосування за місяць дронів-камікадзе Shahed-131/136 – російські окупанти запустили по Україні 689 дронів. Що є абсолютним рекордом за місяць.

"Зазначу, що у грудні 2022 року росія могла собі дозволити удар 120 Shahed-131/136, а наліт у новорічну ніч склав на той момент рекордні 45 дронів. При цьому Росія продовжує критично залежати від постачання Shahed-131/136 з Ірану, оскільки повний цикл виробництва цих дронів вони у себе серійно організувати досі не можуть, а ось іранці щомісяця нарощують виробництво в середньому на +5-10% від початкового", - пояснює Коваленко.

За його словами, з урахуванням темпів розширення ліній виробництва в Ірані, не виключено, що середньомісячні показники нальотів Shahed-131/136 по Україні у першому кварталі 2024 року можуть бути в межах 500, а до кінця 2024 – досягти показника в 800 і більше.

На думку Коваленка, маючи виробничі потужності 6 000 Shahed-131/136 на рік і більше, Іран не тільки зможе накопичувати цей потенціал, але й постачати його іншим своїм проксі на Близькому Сході, надаючи серйозну терористичну загрозу для країн, що є для Ірану потенційними антагоністами. До списку цих країн входять багато хто, починаючи від Ізраїлю, продовжуючи Туреччиною, Саудівською Аравією і закінчуючи Азербайджаном.

Нагадаємо, окупанти у новорічну ніч атакували Україну 90 безпілотниками Shahed-136/131. Сили ППО знищили рекордну кількість дронів – 87.

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