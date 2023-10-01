Удар по Умані: рятувальники продовжують ліквідувати наслідки терористичної атаки (фото)

Під ударом опинився промисловий об’єкт, на якому після влучання сталося загоряння.

На Черкащині рятувальники продовжують ліквідацію наслідків удару російськими окупантами по промисловому об’єкту.

Про це повідомили в пресслужбі МВС України.

Як зазначається, російські окупанти вночі атакували Умань на Черкащині. Там під ударом опинився промисловий об’єкт, на якому після влучання сталося загоряння.

“На місці працюють усі профільні служби. Правоохоронці фіксують чергові злочини російських терористів”, - розповіли в МВС.

Після влучення сталося загоряння

Нагадаємо, що у ніч проти 1 жовтня окупанти запустили по Україні близько 30 ударних БпЛА "Shahed-131/136".

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