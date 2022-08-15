Удар по “вагнерівцях” у Попасній: військовий експерт про демаскувальні фактори окупантів

Збройні сили України влучили по одному з приміщень у Попасній, де розташовувався штаб приватної військової компанії (ПВК) "Вагнера".

Військовий експерт Олексій Мельник в ефірі ТСН повідомив, що є ще багато демаскувальних факторів “вагнеровців”, які дозволили ЗСУ влучити в ціль.

"Дійсно, були фотографії ворожого кореспондента, який засвітив кадри, по яким можна було чітко встановити локацію. Однак я думаю, це був не єдиний спосіб ідентифікації, бо наша розвідка працює, є багато демаскуючих факторів - необдуманих кроків того ж кореспондента. “Вагнеровці”, на відміну від більшості російських добровольців чи рекрутів з окупованих територій - дійсно професіонали в плані маскування. Але виявляється, що і з такими професіоналами наші Збройні сили успішно борються", - зазначив Мельник.

Нагадаємо, що у Мережі показали, що залишилося від бази "вагнерівців" у Попасній .

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