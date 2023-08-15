Удар по військовій базі у Маріуполі: ЗСУ знищили понад десяток окупантів

Українські військові 14 серпня завдали удару по командному пункту росіян у селі Юр'ївка Маріупольського району. Внаслідок атаки півсотні загарбників, яких привезли до маріупольської лікарні, померли.

Про це інформує Маріупольська міська рада.

За даними мера Маріуполя Вадима Бойченка, загарбників розмістили у міській лікарні №2 (МКР-17).

"З них 13 вже померли. У Мангуші лікарня забита, щодо померлих, то відомо про 5 окупантів. Усю ніч розбирали наслідки та вивозили поранених, трупи та витягали побиту техніку", - розповів він.

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Крім того, у росіян мінусували автобуси та вантажівок.

При цьому про поранення цивільних інформації немає.

Нагадаємо, українські захисники 14 серпня уразили командний пункт російських окупантів, який розташовувався у санаторії під Маріуполем.

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