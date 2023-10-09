Удар по ворогу в Джанкої: у ГУР підтвердили операцію та розповіли про втрати окупантів

Українські війська завдали удару по окупантах в тимчасово захопленому Джанкої, що на півночі Криму. У ГУР підтвердили операцію та розповіли про втрати окупантів. Окупанти зазнали втрат, але конкретна кількість наразі уточнюється.

Про це повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов.

Він підтвердив, що 7 жовтня було здійснено ракетного удару по окупантах у Джанкої. Також, за його словами, серед військових росіян є втрати.

"У суботу ввечері, 7 жовтня, по силах та засобах збройних сил Росії в окупованому Джанкої був завданий ракетний удар. Попередньо серед окупантів є втрати, але всі деталі наразі уточнюються і перевіряються", – сказав він.

Нагадаємо, що 7 жовтня близько 17:50 стався гучний вибух у Криму, про що повідомили очевидці з Чорноморського, Красноперекопського та Джанкойського районів.

За попередньою інформацією, удару було завдано по військовому об’єкту.

Щодо інформації від влади окупантів, там мовчать. Від російського Міноборони лише відомо про атаку ЗСУ модернізованою зенітною ракетою С-200. За словами представників окупаційної армії, атаку “було відбито”, а ракету знищено, як завжди, “на підльоті”.

Нагадаємо, раніше окупаційна влада Криму повідомила, що вночі, 6 жовтня, в Севастополі пролунали гучні вибухи через нібито атаку двох "безекіпажних морських катерів".

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