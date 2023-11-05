Удар по воїнах 128-ї бригади на Запоріжжі: народний депутат назвав кількість загиблих та поранених

Відомо, що серед жертв - ексголовний військком Хмельниччини Возний та один з найкращих артилеристів ЗСУ "Таксист".

Народний депутат України від "Батьківщини" Михайло Волинець повідомив, що станом на зараз відомо про 28 загиблих та 53 поранених воїнів 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади внаслідок ракетного удару ворога.

Про це нардеп написав на сторінці у Фейсбус.

Також читайте На Закарпатті хочуть скасувати всі свята через трагедію в 128-ій бригаді

"28 загиблих. 53 поранених. 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада. На жаль, підтвердилась інформація про загибель наших воїнів від ракети РФ", - зазначив Волинець.

Зазначимо, за даними ЗМІ, повідомлялося про 20 загиблих військових закарпатської бригади. Відомо, що серед жертв - ексголовний військком Хмельниччини Возний та один з найкращих артилеристів ЗСУ "Таксист". Українське командування не розкриває втрати під час удару росіян, а пресслужба бригади поки що не прокоментувала трагедію.

ТСН.ua зібрав, що відомо про удар по воїнах 128-ї бригади, яких зібрали на нагородження.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Загибель бійців 128-ої бригади із Закарпаття! Думки експерта і свідчення родичів

Читайте також: