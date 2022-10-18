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Удар по Запоріжжю: іранські дрони атакували об’єкт інфраструктури

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Удар по Запоріжжю: іранські дрони атакували об’єкт інфраструктури

Фото: Telegram / Олександр Старух

У Запорізькій області окупанти влучили в об’єкт інфраструктури та приміщення складів. Постраждалих немає.

Вночі на 18 жовтня окупанти знову атакували Запорізьку область іранськими безпілотниками. Росіяни влучили в об’єкт інфраструктури та приміщення складів.

Про це розповів очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Сьогодні вночі ворог знову атакував обласний центр. Було завдано авіаційного удару з використанням БПЛА Shahed. Внаслідок атаки виникла пожежа на об’єкті інфраструктури. Одна ракета влучила в складські поміщення в одному з районів Запоріжжя", — розповів Старух.

За його словами, на щастя, під час обох влучань люди не постраждали. При цьому окупанти продовжують завдавати ударів по області та місту Запоріжжя.

"Не можна нехтувати правилами безпеки. Ворог завжди діє підступно. Будьте обережні та уважні", — закликав Старух.

Зазначимо, у американському Інституті вивчення війни розповіли, що атаками безпілотників по Україні російські війська намагаються створити психологічний терористичний вплив, а не досягни відчутних ефектів на полі бою. 

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