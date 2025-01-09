Удар по Запоріжжю: кількість постраждалих продовжує зростати

Окупанти насели удар авіабомбами по Запоріжжю, внаслідок чого, загинуло 13 людей. Наразі кількість постраждалих зросла до 120 людей.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров в Telegram.

Також читайте Німеччина терміново посилює українську ППО: що передасть

"Медики надають всю необхідну допомогу", – йдеться в повідомленні.

Наразі 11 з 66 постраждалих знаходяться у важкому стані - у відділеннях інтенсивної терапії. Інші постраждалі ушпиталені у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, 9 січня, у Запорізькій області оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки по місту, яка сталася вчора.

Читайте також: