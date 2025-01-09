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Удар по Запоріжжю: кількість постраждалих продовжує зростати

Удар по Запоріжжю: кількість постраждалих продовжує зростати

Наслідки обстрілу / Фото: Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

У медичних закладах обласного центру залишаються 66 людей.

Окупанти насели удар авіабомбами по Запоріжжю, внаслідок чого, загинуло 13 людей. Наразі кількість постраждалих зросла до 120 людей.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров в Telegram.

"Медики надають всю необхідну допомогу", – йдеться в повідомленні.

Наразі 11 з 66 постраждалих знаходяться у важкому стані - у відділеннях інтенсивної терапії. Інші постраждалі ушпиталені у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, 9 січня, у Запорізькій області оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки по місту, яка сталася вчора. 

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