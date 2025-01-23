Удар по Запоріжжю: кількість постраждалих продовжує зростати

Після нічної ворожої атаки на Запоріжжя знову зросла кількість постраждалих. До медиків звернулася 31 людина.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"22 з них в лікарні у стані середньої тяжкості. В лікарні й двомісячне немовля", - наголосив він.

Нагадаємо, пізно ввечері 22 січня армія РФ атакувала безпілотниками "Шахед" Запоріжжя. Зокрема, в місті пошкоджено промисловий об'єкт та знищено - енергетичний. Коли рятувальники та енергетики, які ліквідовували наслідки ударів дронів, росіяни вдарили ракетами.

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