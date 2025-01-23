Удар по Запоріжжю: кількість постраждалих продовжує зростати

Внаслідок російської агресії продовжують страждати мирні українці.
Після нічної ворожої атаки на Запоріжжя знову зросла кількість постраждалих. До медиків звернулася 31 людина.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"22 з них в лікарні у стані середньої тяжкості. В лікарні й двомісячне немовля", - наголосив він.
Нагадаємо, пізно ввечері 22 січня армія РФ атакувала безпілотниками "Шахед" Запоріжжя. Зокрема, в місті пошкоджено промисловий об'єкт та знищено - енергетичний. Коли рятувальники та енергетики, які ліквідовували наслідки ударів дронів, росіяни вдарили ракетами.
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