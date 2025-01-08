Удар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла (фото)

В ДСНС повідомили про наслідки ворожого авіаудару по Запоріжжю.

Внаслідок ворожого удару по Запоріжжю загинуло 13 людей. Згідно з оновленою інформацією, 32 жителів постраждали.

Про це повідомляє ДСНС України.

Станом на 19:30 8 січня ліквідовано пожежу в адміністративній будівлі на площі 800 кв.м та 3-х автомобілів.

Фото ДСНС України

"Загалом пошкоджено 4 адмінбудівлі, 27 автомобілів та трамвай. Аварійно-рятувальні роботи тривають", - заявили в ДСНС.

Фото: ДСНС

Як повідомлялося раніше, вдень 8 січня РФ завдала чергового авіаудару по Запоріжжю, внаслідок чого загинули мирні люди.

Фото: ДСНС

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що ворог атакував промислову інфраструктуру Запоріжжя, пошкодивши автівки та трамвай. ЗСУ попереджали про авіаудар керованими бомбами.

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