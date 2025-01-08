Удар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла (фото)

В ДСНС повідомили про наслідки ворожого авіаудару по Запоріжжю.
Внаслідок ворожого удару по Запоріжжю загинуло 13 людей. Згідно з оновленою інформацією, 32 жителів постраждали.
Про це повідомляє ДСНС України.
Станом на 19:30 8 січня ліквідовано пожежу в адміністративній будівлі на площі 800 кв.м та 3-х автомобілів.
"Загалом пошкоджено 4 адмінбудівлі, 27 автомобілів та трамвай. Аварійно-рятувальні роботи тривають", - заявили в ДСНС.
Як повідомлялося раніше, вдень 8 січня РФ завдала чергового авіаудару по Запоріжжю, внаслідок чого загинули мирні люди.
Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що ворог атакував промислову інфраструктуру Запоріжжя, пошкодивши автівки та трамвай. ЗСУ попереджали про авіаудар керованими бомбами.
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