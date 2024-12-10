Удар по Запоріжжю: подробиці про наслідки від ОВА (фото)

Зокрема, в Запоріжжі зруйнована приватна клініка.
Внаслідок російського удару по Запоріжжю 10 грудня кількість поранених зросла до чотирьох. У місті зафіксовані руйнування.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Дещо раніше Федоров заявляв про двох постраждалих унаслідок російської атаки, а тепер поінформував про чотирьох поранених.
"Щонайменше четверо поранених, зруйнована приватна клініка та пошкоджені розташовані поряд будівлі – це наслідки ворожого удару по Запоріжжю", – йдеться в повідомленні.
Зараз на місці влучання працюють медики, співробітники поліції та ДСНС.
Нагадаємо, близько 15:00 у Запоріжжі прогримів вибух, перед яким в ОВА попередили про загрозу ударів балістичними ракетами.
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