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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Удар по Запорізькій області: пошкоджені десятки будинків, зникло світло

Внаслідок російського обстрілу Пологівського району є жертва, сотні абонентів залишилися без електропостачання.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Російська атака керованими авіабомбами

Російська атака керованими авіабомбами

Через російський обстріл села Верхня Терса в Запорізькій області зруйновані та пошкоджені понад 50 будинків. У восьми населених пунктах є відключення світла.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Через удари російськими керованими авіабомбами у Верхній Терсі було повністю зруйновані п’ять, пошкоджені 50 приватних будинків. Один із будинків загорівся.

Через пошкоджені повітряні лінії електропередачі довелося аварійно припинити електропостачання 600 абонентів у восьми населених пунктах Воздвижівської та Гуляйпільської громад.

Федоров також поінформував, що внаслідок атаки по Пологівському району загинула одна людина, ще одна — отримала поранення. Медики надають пораненому всю необхідну допомогу.

Нагадаємо, російська армія вдосвіта 29 травня вдарила КАБами по Пологівському району Запорізької області. Люди опинилися під завалами зруйнованих будинків.

До слова, у ніч проти 29 травня Україну атакували ворожі безпілотники.

Як повідомили вранці Повітряні сили ЗСУ, росіяни запустили по Україні 90 дронів. Сили ППО збили частину з них, однак були і влучання.

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