Удар по заводу «Кремній Ел»: експерт розповів, чи може це вплинути на виробництво російських ракет
Саме це підприємство постачало компоненти для блоку управління бойового спорядження нової російської крилатої ракети «Изделие-30».
10 березня 2026 року завод «Кремній Ел» у Брянську зазнав потужного удару. За наявною інформацією, для атаки могли застосувати ракети Storm Shadow.
Авіаексперт, офіцер Повітряних сил у резерві та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський у коментарі 24 Каналу пояснив, що для ракет «Изделие-30» і Х-101 використовуються однакові блоки управління.
Повідомлялося, що саме це підприємство постачало компоненти для блоку управління бойового спорядження нової російської крилатої ракети «Изделие-30».
Ймовірно, саме таку ракету в ніч проти 7 березня могли застосувати під час удару по житловому будинку у Харкові.
За словами експерта, у Росії є ключові підприємства, які відповідають за виробництво електроніки та ракетного озброєння.
Зокрема, одним із головних виробників електроніки є завод «Кремній Ел». Водночас Воткінський завод займається виготовленням балістичних ракет.
Крім того, у Московській області розташовані підприємства, що займаються виробництвом ракетного озброєння. Йдеться про об’єкти у Корольові та Раменському, де виготовляють основні крилаті ракети та гіперзвукові «Циркони».
«Тому ми кажемо про те, що завод „Кремній Ел“ випускає більшість електронних компонентів, які встановлюються і в ракети, і в авіацію. Їх навіть можуть використовувати у засобах радіоелектронної боротьби», — зауважив авіаексперт.
За його словами, атака на підприємство може мати наслідки для виробництва російського озброєння.
Зокрема, удар по заводу «Кремній Ел» здатен негативно вплинути на подальше виготовлення крилатих ракет «Изделие-30».
Раніше повідомлялося, що росіяни намагаються применшити значення далекобійного удару ракетами по заводу у Брянську.
Ми раніше інформували, що після ракетного удару по заводу «Кремній Ел» у Брянську було не тільки пошкоджено обладнання підприємства, яке забезпечує електронною начинкою ракети держави-агресорки.