Удар по заводу «Кремній Ел»: експерт розповів, чи може це вплинути на виробництво російських ракет

Наслідки удару по заводу Кремній Ел у Брянську / © "КіберБорошно"

Реклама

10 березня 2026 року завод «Кремній Ел» у Брянську зазнав потужного удару. За наявною інформацією, для атаки могли застосувати ракети Storm Shadow.

Авіаексперт, офіцер Повітряних сил у резерві та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський у коментарі 24 Каналу пояснив, що для ракет «Изделие-30» і Х-101 використовуються однакові блоки управління.

Повідомлялося, що саме це підприємство постачало компоненти для блоку управління бойового спорядження нової російської крилатої ракети «Изделие-30».

Реклама

Ймовірно, саме таку ракету в ніч проти 7 березня могли застосувати під час удару по житловому будинку у Харкові.

За словами експерта, у Росії є ключові підприємства, які відповідають за виробництво електроніки та ракетного озброєння.

Зокрема, одним із головних виробників електроніки є завод «Кремній Ел». Водночас Воткінський завод займається виготовленням балістичних ракет.

Крім того, у Московській області розташовані підприємства, що займаються виробництвом ракетного озброєння. Йдеться про об’єкти у Корольові та Раменському, де виготовляють основні крилаті ракети та гіперзвукові «Циркони».

Реклама

«Тому ми кажемо про те, що завод „Кремній Ел“ випускає більшість електронних компонентів, які встановлюються і в ракети, і в авіацію. Їх навіть можуть використовувати у засобах радіоелектронної боротьби», — зауважив авіаексперт.

За його словами, атака на підприємство може мати наслідки для виробництва російського озброєння.

Зокрема, удар по заводу «Кремній Ел» здатен негативно вплинути на подальше виготовлення крилатих ракет «Изделие-30».

Раніше повідомлялося, що росіяни намагаються применшити значення далекобійного удару ракетами по заводу у Брянську.

Реклама

Ми раніше інформували, що після ракетного удару по заводу «Кремній Ел» у Брянську було не тільки пошкоджено обладнання підприємства, яке забезпечує електронною начинкою ракети держави-агресорки.