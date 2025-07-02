Удар по заводу "Купол" в Іжевську: наслідки показали на супутникових фото

Уражений завод Купол в Іжевську / © Planet Labs

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Внаслідок удару українських далекобійних дронів російський електромеханічний завод «Купол» у місті Іжевську зазнав ушкоджень.

Про це свідчать супутникові фото, які проєкт Радіо Свобода «Схеми» отримав від естонського видання Delfi.

У середу, 2 липня, супутник Planet Labs зафіксував зруйнування частини даху однієї з будівель військового заводу, де випускають засоби протиповітряної оборони та ударні безпілотники для армії держави-агресорки.

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Відстань до цілі становить понад 1300 кілометрів. Під час атаки було зафіксовано щонайменше два влучання, а згодом на об’єкті спалахнула пожежа.

Російське видання ASTRA з посиланням на джерела в місцевих екстрених службах повідомило, що два українські дрони уразили ціль: один влетів у вікно цеху 106, другий вдарив у дах цеху 110 і вибухнув.

Внаслідок пожежі обвалилася покрівля на площі 1300 кв. м. Зруйновано чотири цехи 1-го корпусу, де ведеться металообробка, паяння мікросхем та випускаються ударні безпілотники. До атаки там збирали дрони цілодобово у три зміни.

Раніше глава Удмуртії, столицею якої є місто Іжевськ, Олександр Бречалов повідомив про трьох загиблих та 45 постраждалих внаслідок удару по «Куполу». Він уточнив, що 35 людей було госпіталізовано, шестеро з них перебувають у тяжкому стані. У регіоні запроваджено режим надзвичайної ситуації, який діятиме «до особливого розпорядження».

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Що відомо про завод «Купол»

Завод «Купол» входить до концерну «Алмаз-Антей» і є одним із найбільших підприємств російського ВПК. Спочатку він випускав лише засоби протиповітряної оборони, зокрема ЗРК сімейства «Тор», а також мішено-тренувальні комплекси «Саман-М1» та «Ад’ютант». Однак після вторгнення в Україну налагодив виробництво ударних безпілотників «Гарпія-А1» на базі китайських двигунів та комплектуючих.

Підприємство перебуває під санкціями США, Євросоюзу, Канади та Швейцарії.

Нагадаємо, у вівторок, 1 липня, у російському Іжевську прогриміли вибухи на підприємстві військово-промислового комплексу. У Мережі оприлюднили кадри, на яких можна побачити один із «прильотів».