Удар по житловому будинку: у Дніпрі ліквідували пожежу після ворожої атаки

У Дніпрі ліквідували пожежу у пошкодженому ракетним ударом житловому будинку.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

“Станом на 22:30 загинула 1 людина, травмовано — 9, врятовано 2 людей. Надано психологічну допомогу 23 особам. Роботи тривають”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у п’ятницю, 28 червня, внаслідок ракетного удару російської терористичної армії по Дніпру було повністю зруйновано одну з квартир в багатоповерхівці. На щастя, мешканців цієї квартири на той час вдома не було – подружжя поїхало до торговельного центру, щоб придбати сукню для жінки.

Зруйновано 4 поверхи! Ракета просто в будинок у Дніпрі!

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