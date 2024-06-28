Удар по житловому будинку: у Дніпрі ліквідували пожежу після ворожої атаки

Станом на 22:30 загинула 1 людина, травмовано — 9, врятовано 2 людей.
У Дніпрі ліквідували пожежу у пошкодженому ракетним ударом житловому будинку.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
“Станом на 22:30 загинула 1 людина, травмовано — 9, врятовано 2 людей. Надано психологічну допомогу 23 особам. Роботи тривають”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у п’ятницю, 28 червня, внаслідок ракетного удару російської терористичної армії по Дніпру було повністю зруйновано одну з квартир в багатоповерхівці. На щастя, мешканців цієї квартири на той час вдома не було – подружжя поїхало до торговельного центру, щоб придбати сукню для жінки.
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