Удар ракетами по ТРЦ в Кременчуці: відома перша кількість загиблих та поранених

Удар ракетами по ТРЦ в Кременчуці: відома перша кількість загиблих та поранених

Унаслідок ракетного удару по ТРЦ у місті Кременчук Полтавської області загинуло щонайменше дві людини, ще 20 поранені.

Такі перші цифри озвучив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"На цю хвилину відомо про 20 поранених, з них 9 у важкому стані. Вже підтверджено, що 2 людей загинули. Рятувальна операція триває", - зазначив Тимошенко.

Нині ТРЦ потужно палає. Усередині будівлі перебувають люди - триває рятувальна операція.

"Наразі площа пожежі в будівлі складає 10 тис. 300 м кв. Загинуло 2 особи та травмовано 20 осіб (інформація уточнюється). До гасіння залучено 115 осіб та 20 од. техніки ДСНС. До місця пожежі слідує пожежний потяг Укрзалізниці та МОГ ДСНС України", - повідомили в ДСНС.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на момент ракетного удару в ТРЦ перебували близько тисячі людей.

"Окупанти вдарили ракетами по торговельному центру, де було понад тисячу цивільних. ТРЦ палає, рятувальники займаються гасінням пожежі, кількість жертв неможливо навіть уявити. Жодної небезпеки для російської армії. Жодної стратегічної цінності. Лише намагання людей жити нормальним життям, що так злить окупантів", - написав президент.

Нагадаємо, на Полтавщині у Кременчуці під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Також у місті Полтава 27 червня під час повітряної тривоги було чутно вибухи. Наразі з'ясовується, що це були за вибухи. Інформації про "прильоти" у місті офіційно немає.

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