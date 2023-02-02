Удар РФ по багатоповерхівці, обстріл кладовища і десятки поранених людей: деталі пекельної доби на Донеччині (фото)

Росіяни зруйнували житловий будинок у самому центрі Краматорська.

У Краматорську Донецької області жертвами ракетного удару росіян стали щонайменше 3 людини. Рятувальна операція триває.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко вранці 2 лютого.

За його словами, росіяни розбомбили житловий будинок у самому центрі міста. Попередньо, росіяни вдарили по Краматорську "Іскандером".

Відомо про 3 загиблих та 8 поранених цивільних.

"Серед ночі росіяни завдали ракетного удару по Краматорську — загинули щонайменше 3 людини. Повністю знищена багатоповерхівка у центрі міста. Рятувальна операція триває", - написав голова ОВА.

Також напередодні ракетного удару РФ зазнали Дружківка, Слов'янськ і Краматорськ — пошкоджено складські приміщення, без постраждалих.

На Волноваському напрямку два будинки пошкоджено у Богоявленці Вугледарської громади, під обстрілами окупантів також були Вугледар, Новоукраїнка та Пречистівка — без жертв.

На Донецькому напрямку ніч минула відносно спокійно — зафіксовано поодинокі обстріли Мар'їнки та Красногорівки.

На Горлівському напрямку дві людини поранено і два будинки пошкоджено у Бахмуті. Гучно у Соледарській громаді: окупанти РФ пошкодили два будинки у Парасковіївці та два будинки у Васюківці.

На Лисичанському напрямку близько 10 обстрілів зафіксовано у Торському і Зарічному Лиманської громади.

"Всього за добу росіяни вбили трьох жителів Донеччини, поранили ще 22", - підсумував Кириленко.

Нагадаємо, російські загарбники 1 лютого, вдарили по багатоповерхівці в центрі Краматорська.

Спершу повідомлялося про трьох загиблих та сімох поранених. Під завалами можуть бути ще люди.

Очевидці повідомляли, що під завалами кричать люди.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Краматорську.

Крім того, 28 січня російські окупанти обстріляли Костянтинівку в Донецькій області. Ворог вдарив ракетами по житловому кварталу. Повідомлялося про загиблих і поранених.

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