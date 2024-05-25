Удар РФ по друкарні у Харкові: стали відомі імена загиблих працівників (фото)

Окупанти завдали удару по типографії "Фактор-друк" у Харкові.

Окупаційні війська Росії під час масованого обстрілу Харкова у четвер, 23 травня, завдали удару по друкарні. Внаслідок атаки загинули семеро працівників.

СЕО видавництва Vivat Юлія Орлова у День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження назвала імена співробітників, яких окупанти вбили у Харкові.

Храпіна Тетяна, друкар-теснильник

Строгий Роман, машиніст приклеювальної машини

Риженко Світлана, брошуровальник

Курасова Ольга, машиніст швацьких машин та автоматів

Нінадовська Олена, машиніст швацьких машин та автоматів

Минаєва Ганна, машиніст комплектувальної машини

Шило Дмитро, брошуровальник

Загиблі працівники друкарні "Фактор-друк" у Харкові / Фото/Facebook: Юлія Орлова

Нагадаємо, компанія "Фактор" відкрила збір коштів, які спрямують на підтримку постраждалих та на відновлення поліграфічного життя.

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