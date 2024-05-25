Удар РФ по друкарні у Харкові: стали відомі імена загиблих працівників (фото)

Окупанти завдали удару по типографії "Фактор-друк" у Харкові.
Окупаційні війська Росії під час масованого обстрілу Харкова у четвер, 23 травня, завдали удару по друкарні. Внаслідок атаки загинули семеро працівників.
СЕО видавництва Vivat Юлія Орлова у День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження назвала імена співробітників, яких окупанти вбили у Харкові.
- Храпіна Тетяна, друкар-теснильник
- Строгий Роман, машиніст приклеювальної машини
- Риженко Світлана, брошуровальник
- Курасова Ольга, машиніст швацьких машин та автоматів
- Нінадовська Олена, машиніст швацьких машин та автоматів
- Минаєва Ганна, машиніст комплектувальної машини
- Шило Дмитро, брошуровальник
Нагадаємо, компанія "Фактор" відкрила збір коштів, які спрямують на підтримку постраждалих та на відновлення поліграфічного життя.
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