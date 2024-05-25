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Удар РФ по друкарні у Харкові: стали відомі імена загиблих працівників (фото)

Удар РФ по друкарні у Харкові: стали відомі імена загиблих працівників (фото)

Наслідки удару РФ по друкарні "Фактор-друк" у Харкові / Фото/Facebook: Юлія Орлова

Окупанти завдали удару по типографії "Фактор-друк" у Харкові.

Окупаційні війська Росії під час масованого обстрілу Харкова у четвер, 23 травня, завдали удару по друкарні. Внаслідок атаки загинули семеро працівників.   

СЕО видавництва Vivat Юлія Орлова у День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження назвала імена співробітників, яких окупанти вбили у Харкові.

  • Храпіна Тетяна, друкар-теснильник
  • Строгий Роман, машиніст приклеювальної машини
  • Риженко Світлана, брошуровальник
  • Курасова Ольга, машиніст швацьких машин та автоматів
  • Нінадовська Олена, машиніст швацьких машин та автоматів
  • Минаєва Ганна, машиніст комплектувальної машини
  • Шило Дмитро, брошуровальник
Загиблі працівники друкарні
Загиблі працівники друкарні "Фактор-друк" у Харкові / Фото/Facebook: Юлія Орлова

Нагадаємо, компанія "Фактор" відкрила збір коштів, які спрямують на підтримку постраждалих та на відновлення поліграфічного життя.

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