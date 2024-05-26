Удар РФ по Харкову: під завалами гіпермаркету можуть бути 17 людей, серед них – дитина

У Харкові станом на ранок неділі, 26 травня, пожежу в будівельному гіпермаркеті "Епіцентр", в який окупанти поцілили 25 травня, повністю ліквідовано. Ліквідація вогню тривала понад 16 годин. Як розповів очільник МВС Ігор Клименко, за останніми даними, через російський удар – 12 людей загинули, ще 43 – травмовано. Під завалами "Епіцентру" могли залишатися 17 людей, серед них – 12-річна дівчинка. Пошуково-рятувальна операція на місці атаки триває.

Як розповів очільник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко, про 17 людей, що можуть залишатися під завалами, стало відомо ще напередодні. Список безвісти зниклих, які на момент атаки найвірогідніше перебували усередині "Епіцентру", сформовано зі слів співробітників магазину, які не могли зв'язатися з колегами після "прильоту", а також із заяв людей, чиї родичі могли перебувати у магазині.

Він додав, що особи 11 загиблих з 12 знайдених наразі невідомі. Експерти вже відібрали зразки у родичів тих, хто вважається зниклим після ворожої атаки, які перебували у Харкові. Сьогодні до облцентру для здавання зразків їдуть рідні зниклих з інших населених пунктів.

Тимошко додав, що більшість тих, хто вважається безвісти зниклими – співробітники "Епіцентру".

"Більшість працівників, однак є й відвідувачі. Там є серед заявлених 17 зниклих безвісти 12-річна дівчина, вона була відвідувачем", – сказав Тимошко.

Нагадаємо, у прокуратурі показали момент влучання по будівельному гіпермаркету у Харкові – відео.

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