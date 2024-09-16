Удар РФ по Харкову: стало відомо про стан постраждалих від російскої атаки

Серед госпіталізованих є двоє дітей, і одна з них перебуває у важкому стані.
Внаслідок удару по Харкову 15 вересня шпиталізували 14 осіб. Зараз у важкому стані перебувають дитина та літній чоловік.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"14 травмованих внаслідок обстрілу Харкова госпіталізували до медустанов. Серед них — двоє дітей, один у важкому стані", - розповів Синєгубов.
Він повідомив, що 70-річний чоловік також перебуває у важкому стані і отримує всю необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо, 15 вересня у Харкові пролунали потужні вибухи. Стало відомо, що росіяни скинули авіабомбу на багатоповерхівку в Харкові. Загалом РФ скинула на місто щонайменше шість КАБів.
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