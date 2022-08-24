Удар РФ по Хмельниччині: відомо, куди влучили російські ракети (відео наслідків)

Росія завдала двох ракетних ударів по критичній інфраструктурі Шепетівського району, що у Хмельницькій області. Після удару на місці події виникла пожежа.

На місці удару працюють рятувальники, які ліквідовують наслідки "прильоту".

Про це повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

"На жаль, сьогодні рашисти "привітали" і нашу область з Днем незалежності! Завдано 2 ракетних ударів по критичній інфраструктурі Шепетівського району. Пожежа локалізована. Зараз там працюють служби ДСНС. Наслідки ми ліквідуємо", - йдеться у дописі посадовця.

За його словами, в будинках, що розташовані поруч, вибухова хвиля вибила вікна, двері. Наразі з'ясовується інформація щодо постраждалих. У Мережі публікують наслідки "прильоту".

Очільник області закликав жителів регіону дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги.

"Пам'ятайте: невідомо, чого можна чекати від орків, тому не нехтуйте сигналами тривоги, користуйтеся укриттями. Як каже наш Президент: "Великий народ Великої країни - незламний і непереможний!" - зауважив Гамалій.

Нагадаємо, у другій половині 24 серпня Росія обстріляла ракетами Хмельницьку область. Про звуки вибухів спочатку повідомили місцеві жителі у пабліках. Згодом про "прильоти" у регіоні підтвердили в ОВА.

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