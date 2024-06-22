Удар РФ по Івано-Франківську: пошкоджено будівлю університету нафти та газу – фото

Окупаційні війська Росії у ніч проти 22 червня здійснили масовану повітряну атака по Україні. Росіяни запустили дрони і ракети. Внаслідок удару постраждала цивільна інфраструктура та об'єкти енергетики.

Так, у Мережі показали фото Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу після атаки по місту.

На кадрах видно, частину будівлі, де зруйновані стіни та покрівля. Також внаслідок падіння уламків від удару пошкоджено автомобіль.

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу після атаки РФ по місту / Фото: Facebook / Руслан Марцінків

Як розповів мер Руслан Марцінків, всього в Івано-Франківську пошкоджено 14 будівель, ліцей, садок, понад 800 вікон та понад 1000 м² дахів після нічного удару Росії.

Пошкодження в Івано-Франківську після атаки окупантів / Фото: Facebook / Руслан Марцінків

Пошкодження в Івано-Франківську після атаки окупантів / Фото: Facebook / Руслан Марцінків

Нагадаємо, Протиповітряні сили у ніч проти 22 червня збили 12 ракет і 13 БпЛА, які РФ випустила по Україні.

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