Удар РФ по Київщині: людей попередили про небезпечні знахідки – фото

Окупаційна армія Росії у ніч проти 12 червня атакувала Київську область дронами і ракетами. Поліцейські застерігають мешканців про небезпечні знахідки після чергового обстрілу.

Про це пише пресслужба Нацполіції.

Так, вранці, 12 червня, у ході документування воєнних злочинів РФ правоохоронці виявили на території області фрагменти небезпечних касетних суббоєприпасів.

Мешканців Київщини попередили про небезпечні знахідки після чергового обстрілу РФ / Фото: Національна поліція України

Мешканців Київщини попередили про небезпечні знахідки після чергового обстрілу РФ / Фото: Національна поліція України

"Вибухонебезпечні предмети становлять загрозу життю і здоровʼю людини та можуть здетонувати від найменшого руху. Тож поліцейські радять утриматись від відвідування місць поблизу обстрілу та негайно інформувати профільні служби у разі виявлення підозрілих предметів: категорично забороняється торкатися предмета та пересувати його", - йдеться у зверненні до громадян.

Нагадаємо, Росія вдарила по Києву після паузи: експерт назвав мету ворога.

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