Удар РФ по кораблю ВМС України: Плетенчук заявив про загиблих і зниклих безвісти

ВМС України. / © Facebook/Військово-Морські сили України

Реклама

Внаслідок удару РФ по кораблю Військово-морських сил ЗСУ загинули два члени екіпажу. Крім того, кілька моряків вважаються зниклими безвісти

Про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі марафону.

"На жаль, ми маємо другого загиблого. Тривають пошуково-рятувальні роботи. Звісно, ми обов’язково знайдемо всіх наших зниклих – їх кілька. Так само кілька військовослужбовців отримали поранення. Але більшість екіпажу перебуває ще з учорашнього дня у безпеці", - наголосив він.

Реклама

Плетенчук не підтвердив заявив росЗМІ про те, що корабель затонув. Втім, і не спростував це. Наразі, з його слів, в МВС "не можуть підтвердити цю інформацію".

Нагадаємо, 28 серпня стало відомо, що РФ уразила корабель Військово-морських сил ЗСУ. Станом на вчора повідомлялося, що переважна частина екіпажу перебуває в безпеці. Проте кількох військових моряків шукають після удару.

Зауважимо, міноборони країни-агресорки та російські пропагандистські Telegram-канали поширювали інформацію, що йдеться нібито про розвідувальний корабель Військово-морських Сил України “Сімферополь”. Окупанти стверджували, що атакували, коли корабель стояв у гирлі Дунаю.