Удар РФ по Липцях на Харківщині, який забрав життя 14-річної дівчини: з'явилося перше відео наслідків

У Міністерстві внутрішніх справ показали відео із місця атаки росіян по Липцях на Харківщині, внаслідок якої станом на 16:00 відомо про 3 жертви, серед яких 14-річна дівчина.

Відео із наслідками атаки опублікував міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Ворог атакував селище Липці. Пошкоджені приміщення аптеки та крамниці, поранена 34-річна жінка. З-під завалів рятувальники визволили 16-річного юнака. 14-річна дівчина та ще дві жінки отримали смертельні поранення", - написав він.

Пошуково-рятувальна операція триває.

Також, за його словами, росіяни атакували Вовчанськ. Окупанти із безпілотника скинули вибухівку на автобус. 54-річний чоловік отримав поранення. Пізніше Вовчанськ знову опинився під ударом авіабомбами: пошкоджені будинки та господарчі споруди. Легкі тілесні ушкодження отримав чоловік, який працює сторожем.

"Це – чергові злочини проти цивільних, чергове вбивство дитини. Знищення крамниць, аптеки, удар по автобусу - тероризм. І за нього ворог відповість", - запевнив Клименко.

Смертельний удар РФ по Липцях на Харківщині: у МВС показали відео наслідків

Як повідомляли раніше, росіяни вдарили по магазину та аптеці на Харківщині. Є загиблі та пораненні.

Читайте провідні новини дня:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.