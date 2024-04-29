Удар РФ по Одесі: в лікарні померла жінка — третя жертва ракетного обстрілу (відео, фото)

У лікарні померла 41-річна жінка.
В Одесі внаслідок російського удару у лікарні померла жінка 1983 року народження.
Про це повідомив міський голова Геннадій Труханов.
Кількість загиблих внаслідок атаки збільшилася до трьох.
Раніше стало відомо про двох загиблих людей. Також станом на 20:30 год. 29 квітня відомо про 20 містян, які дістали поранення різної тяжкості.
Після вибухів сталось сильне займання у палаці студентів Одеської юридичної академії. У народі його називають "Палац Гаррі Поттера". Зазначимо, що будівля раніше належала екснардепу-регіоналу Сергію Ківалову.
Нагадаємо, що у понеділок, 29 квітня, ворог здійснив ракетний удар по Одесі.
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