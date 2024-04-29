Удар РФ по Одесі: в лікарні померла жінка — третя жертва ракетного обстрілу (відео, фото)

В Одесі внаслідок російського удару у лікарні померла жінка 1983 року народження.

Про це повідомив міський голова Геннадій Труханов.

Кількість загиблих внаслідок атаки збільшилася до трьох.

Після вибухів сталось сильне займання у палаці студентів Одеської юридичної академії

Раніше стало відомо про двох загиблих людей. Також станом на 20:30 год. 29 квітня відомо про 20 містян, які дістали поранення різної тяжкості.

Ракетний удар по Одесі Фото: ТСН

Після вибухів сталось сильне займання у палаці студентів Одеської юридичної академії. У народі його називають "Палац Гаррі Поттера". Зазначимо, що будівля раніше належала екснардепу-регіоналу Сергію Ківалову.

Нагадаємо, що у понеділок, 29 квітня, ворог здійснив ракетний удар по Одесі.

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