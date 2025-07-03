Удар РФ по Полтаві: яка загальна кількість поранених і загиблих

Удар по Полтаві 3 липня

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У Полтаві завершили роботи на місці удару по будівлі ТЦК. Загальна кількість постраждалих зросла до 47 осіб, ще двоє — загинули.

Про це повідомляє очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.

Як зазначається у повідомленні, підрозділи ДСНС завершили аварійно-відновлювальні роботи на місці ворожого удару по Полтавській громаді.

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«Вдячний за оперативну і злагоджену роботу. Продовжують працювати комунальні служби», — наголосив Когут.

Наразі відомо про двох загиблих і 47 травмованих людей.

«Швидкого одужання постраждалим. Світла пам’ять загиблим. Не забудемо і не пробачимо», — завершив він.

Нагадаємо, вранці 3 липня Полтава зазнала масованого удару російських безпілотників. У місті лунали вибухи.

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Стало відомо, що внаслідок одного з влучань виникла пожежа в будівлі Полтавського об’єднаного міського ТЦК та СП. Через інше влучання поблизу Полтавського обласного ТЦК та СП виникла пожежа на території приватного житлового будинку.

У Полтавській ОВА деталізували: за попередньою інформацією, загинуло двоє людей, 11 — поранено. На місці розгорнуто штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій. Працюють усі необхідні служби.

«Серед постраждалих у Полтаві — двоє військових ТЦК і двоє військовослужбовців ЗСУ, які там працювали», — повідомив речник командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев «Суспільному».