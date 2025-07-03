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Удар РФ по Полтаві: яка загальна кількість поранених і загиблих
Кількість потерпілих через атаку РФ на Полтаву зросла.
У Полтаві завершили роботи на місці удару по будівлі ТЦК. Загальна кількість постраждалих зросла до 47 осіб, ще двоє — загинули.
Про це повідомляє очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.
Як зазначається у повідомленні, підрозділи ДСНС завершили аварійно-відновлювальні роботи на місці ворожого удару по Полтавській громаді.
«Вдячний за оперативну і злагоджену роботу. Продовжують працювати комунальні служби», — наголосив Когут.
Наразі відомо про двох загиблих і 47 травмованих людей.
«Швидкого одужання постраждалим. Світла пам’ять загиблим. Не забудемо і не пробачимо», — завершив він.
Нагадаємо, вранці 3 липня Полтава зазнала масованого удару російських безпілотників. У місті лунали вибухи.
Стало відомо, що внаслідок одного з влучань виникла пожежа в будівлі Полтавського об’єднаного міського ТЦК та СП. Через інше влучання поблизу Полтавського обласного ТЦК та СП виникла пожежа на території приватного житлового будинку.
У Полтавській ОВА деталізували: за попередньою інформацією, загинуло двоє людей, 11 — поранено. На місці розгорнуто штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій. Працюють усі необхідні служби.
«Серед постраждалих у Полтаві — двоє військових ТЦК і двоє військовослужбовців ЗСУ, які там працювали», — повідомив речник командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев «Суспільному».