Удар РФ по ринку в Костянтинівці: кількість постраждалих знову зросла

Наймолодшій жертві було лише 18 років.
Внаслідок ракетного удару РФ по Костянтинівці на Донеччині 6 вересня стало відомо про ще 4 поранених.
Про це інформує Донецька обласна державна адміністрація.
Як зазначається, 7 вересня росіяни поранили 2 жителів Донеччини: в Авдіївці та Іванівському.
"Крім того, вдалося встановити інформацію щодо ще 4 поранених внаслідок обстрілу Костянтинівки 6 вересня", - мовиться у повідомленні.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Обстріл Костянтинівки
Російська терористична армія в середу, 6 вересня, завдала ракетного удару по ринку в місті Костянтинівка Донецької області.
Внаслідок російського обстрілу Костянтинівки Донецької області загинули 17 осіб.
Президент України Володимир Зеленський показав момент удару по ринку у Костянтинівці.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Людей просто розірвало. В МВС шокували подробицями удару по Костянтинівці.
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