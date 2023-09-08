Удар РФ по ринку в Костянтинівці: кількість постраждалих знову зросла

Наймолодшій жертві було лише 18 років.

Внаслідок ракетного удару РФ по Костянтинівці на Донеччині 6 вересня стало відомо про ще 4 поранених.

Про це інформує Донецька обласна державна адміністрація.

Як зазначається, 7 вересня росіяни поранили 2 жителів Донеччини: в Авдіївці та Іванівському.

"Крім того, вдалося встановити інформацію щодо ще 4 поранених внаслідок обстрілу Костянтинівки 6 вересня", - мовиться у повідомленні.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Обстріл Костянтинівки

Російська терористична армія в середу, 6 вересня, завдала ракетного удару по ринку в місті Костянтинівка Донецької області.

Внаслідок російського обстрілу Костянтинівки Донецької області загинули 17 осіб.

Президент України Володимир Зеленський показав момент удару по ринку у Костянтинівці.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Людей просто розірвало. В МВС шокували подробицями удару по Костянтинівці.

Читайте також: