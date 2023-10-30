Удар РФ по судноремонтному заводу на Одещині: якою попередньо ракетою атакували

Внаслідок атаки постраждали двоє співробітників підприємства.
Російська війська попередньо атакували судноремонтний завод на Одещині ракетою "Іскандер-М".
Про це повідомляють Сили оборони півдня.
"Вранці ворог застосував балістику, ймовірно "Іскандер-М", по Одещині. Цілеспрямовано бив по припортовій інфраструктурі. Виниклу пожежу оперативно ликвідовано. Пошкоджень зазнали адміністративна будівля і техніка підприємства. Двоє співробітників отримали поранення", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 30 жовтня вранці Росія завдала ракетного удару по Одеській області, атакувавши судноремонтний завод. За даними місцевої влади, внаслідок атаки виникла пожежа. Постраждали двоє людей, вони перебувають у лікарні.
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