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Удар РФ по судноремонтному заводу на Одещині: якою попередньо ракетою атакували

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Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Удар РФ по судноремонтному заводу на Одещині: якою попередньо ракетою атакували

Російська ракета / Фото: Associated Press

Внаслідок атаки постраждали двоє співробітників підприємства.

Російська війська попередньо атакували судноремонтний завод на Одещині ракетою "Іскандер-М".

Про це повідомляють Сили оборони півдня. 

"Вранці ворог застосував балістику, ймовірно "Іскандер-М", по Одещині. Цілеспрямовано бив по припортовій інфраструктурі. Виниклу пожежу оперативно ликвідовано. Пошкоджень зазнали адміністративна будівля і техніка підприємства. Двоє співробітників отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 30 жовтня вранці Росія завдала ракетного удару по Одеській області, атакувавши судноремонтний завод. За даними місцевої влади, внаслідок атаки виникла пожежа. Постраждали двоє людей, вони перебувають у лікарні. 

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