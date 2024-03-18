Удар РФ по Великій Писарівці на Сумщині: є загиблий та поранений – яка ситуація в регіоні

Страждає не лише південь і схід – російські окупанти продовжують знищувати Сумщину постійними ракетним ударами, обстрілами з артилерії та нальотами БПЛА.

Про ситуацію на прикордонні Сумщині станом на вечір 17 березня, розповіли в Обласній військовій адміністрації.

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Протягом дня росіяни здійснили 60 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 341 вибух. Обстрілів зазнали Миропільська, Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Тростянецька, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська, Зноб-Новгородська громади.

Великописарівська громада

Росіяни здійснили авіаційні удари пуски ФАБ МПК з літака тактичної авіації (9 вибухів), пуски КАБ з літака тактичної авіації (14 вибухів), мінометні обстріли (24 вибухи), обстріли з РСЗВ (20 вибухів), артилерії (20 вибухів).

Внаслідок авіаційного удару ФАБ МПК по селищу Велика Писарівка пошкоджено нежитлову будівлю, магазин, філію будинку культури, бібліотеку, центр культурних послуг, відділення лікарні, дитячий садочок, 15 приватних домоволодінь, багатоповерховий будинок, газопровід.

В результаті авіаудару загинув один мешканець громади. Ще один місцевий мешканець отримав поранення.

Конотопська громада

Завдано ракетний удар по місту Конотоп. Пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури. Попередньо – без постраждалих.

Есманьська громада : ворог бив з артилерії (2 вибухи) та мінометів (13 вибухів).

: ворог бив з артилерії (2 вибухи) та мінометів (13 вибухів). Охтирська громада: зафіксовано ракетний удар "Іскандер-М" (2 ракети).

зафіксовано ракетний удар "Іскандер-М" (2 ракети). Середино-Будська громада : 9 мін скинули росіяни на територію громади.

: 9 мін скинули росіяни на територію громади. Свеська громада: здійснено мінометні обстріли (4 вибухи).

здійснено мінометні обстріли (4 вибухи). Білопільська громада : ворог бив з артилерії (52 вибухів) та мінометів (5 вибухів), АГС (29 вибухів), РСЗВ (22 вибухи).

: ворог бив з артилерії (52 вибухів) та мінометів (5 вибухів), АГС (29 вибухів), РСЗВ (22 вибухи). Миропільська громада: зафіксовано обстріл з РСЗВ (32 вибухи) та артилерії (4 вибухи).

зафіксовано обстріл з РСЗВ (32 вибухи) та артилерії (4 вибухи). Краснопільська громада : мінометні обстріли (22 вибухів) та артобстріл (1 вибух).

: мінометні обстріли (22 вибухів) та артобстріл (1 вибух). Хотінська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади.

6 мін скинули росіяни на територію громади. Ворожбянська громада : ворог вдарив з РСЗВ (15 вибухів) та артилерії (6 вибухів).

: ворог вдарив з РСЗВ (15 вибухів) та артилерії (6 вибухів). Новослобідська громада: відбулася атака БпЛА типу FPV дрон-камікадзе (1 вибух) та обстріл з мінометів (16 вибухів).

відбулася атака БпЛА типу FPV дрон-камікадзе (1 вибух) та обстріл з мінометів (16 вибухів). Шалигинська громада: здійснено мінометний обстріл (4 вибухи).

здійснено мінометний обстріл (4 вибухи). Сумська громада: здійснено ракетний обстріл (2 вибухи). Були пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури.

здійснено ракетний обстріл (2 вибухи). Були пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури. Юнаківська громада: відбулася атака БпЛА типу FPV дрон-камікадзе (1 вибух) та скид з БпЛА вибухових пристроїв ВОГ(4 вибухи).

Місцева влада вкотре закликала жителів прикордонних населених пунктів потурбуватися про свою безпеку і евакуюватися у більше безпечні райони.

Нагадаємо, 17 березня ворог завдав двох ударів по інфраструктурі міста Суми. Напередодні рятувальники завершили пошукові роботи у Сумах на місці влучання БпЛА по багатоповерхівці. Там три дні тривали аварійно-пошукові роботи на місці удару.

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