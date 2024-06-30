Удар РФ по Вільнянську: з'явилися нові дані про жертв та постраждалих – подробиці, фото

Внаслідок удару окупаційної армії РФ по Вільнянську на Запоріжжі загинули сім людей – три чоловіка, одна жінка та троє дітей. Травмовані 36 осіб, серед яких – 9 дітей.

Про це повідомила пресслужба МВС.

Також пошкоджені дві багатоповерхівки та 12 торговельних приміщень, знищено вщент сім автомобілів.

"На місці працює мобільний пункт прийому звернень громадян, куди люди можуть звернутись за допомогою або написати заяву про пошкоджене майно. Також постраждалі можуть звернутися до територіального підрозділу поліції або на спецлінію 102", - йдеться у повідомленні.

Руйнування у Вільнянську після удару окупантів / Фото: Міністерство внутрішніх справ України

Руйнування у Вільнянську після удару окупантів / Фото: Міністерство внутрішніх справ України

Руйнування у Вільнянську після удару окупантів / Фото: Міністерство внутрішніх справ України

У Вільнянську продовжують роботу комунальні служби.

Нагадаємо, жінка розповіла про перші хвилини після удару по Запорізькій області – "Сусідка згоріла живцем".

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