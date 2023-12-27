Удар РФ по вокзалу в Херсоні: яка ситуація у місті та чи відновлять будівлю станції

Окупаційна армія Росії ввечері 26 грудня обстріляла залізничний вокзал у Херсоні та рухомий склад "Укрзалізниці". В момент атаки там перебували близько 140 людей.

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін в ефірі телемарафону розповів про стан постраждалих та ситуацію в місті.

За його словами, наразі у лікарні перебуває 50-річний чоловік у тяжкому стані внаслідок вибухової травми, 33-річний чоловік отримав поранення нижньої кінцівки, він перебуває у стані середньої тяжкості.

Також під час евакуації цивільних загинув 29-річний лейтенант поліції з Кіровоградщини Ігор Місюня – без чоловіка залишились дружина і двоє дітей. Ще двоє поліцейських з Херсонщини віком 34 та 38 років – поранені.

"Вокзал зазнав серйозних руйнувань – у приміщеннях немає жодного вікна, також частково зруйновано стіни та покрівлю. Крім вокзалу ще пошкоджені вагони потягів, три приватні будинки, територію бази, готель, магазин. Зараз у приміщенні вокзалу тривають першочергові відновлювальні роботи. Про повноцінну відбудову можна буде говорити після припинення обстрілів. Але вокзал працює, пасажири можуть очікувати на прибуття потягів в укритті", - розповів Прокудін.

Він також додав, що всі пасажири, які очікували потяги в момент удару росіян, все ж таки дістались місць призначення – це близько 120 людей.

Місцева влада оперативна надала автобуси, які повезли пасажирів до Миколаєва. Вже там причепили чотири додаткові вагони – і у столиці потяг був згідно з графіком – о 7:20.

Прокудін розповів, що росіяни, окрім вокзалу, також пошкодили низку об'єктів критичної інфраструктури – енергетики наразі продовжують роботи з відновлення.

Також після нещодавнього удару по газопроводу у Херсоні без централізованого теплопостачання залишаються 25 будинків.

Нагадаємо, провідниця та пасажири розповіли про момент удару РФ по вокзалу в Херсоні.

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