Удар РФ по Вовчанську: зросла кількість жертв та постраждалих – фото

Окупанти вдарили по Вовчанську на Харківщині.

Окупаційні війська Росії вранці 20 квітня завдали ударів по Вовчанську в Харківській області. Ворог влучив у 9-поверхівку та приватний будинок. Внаслідок атаки двоє людей загинули, ще двоє – поранені.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

У Вовчанську зафіксовано пряме влучання у девʼятиповерховий житловий будинок. Отримали поранення жінка та чоловік. Обом постраждалим 61 рік. За іншими адресами внаслідок ударів по місту загинули двоє чоловіків 50 та 84 років.

За попередніми даними, ворог бив по місту авійаційним керованим боєприпасом та з РСЗВ.

Наслідки удару РФ по Вовчанську / Фото: Харківська обласна прокуратура

Наслідки удару РФ по Вовчанську / Фото: Харківська обласна прокуратура

Наслідки удару РФ по Вовчанську / Фото: Харківська обласна прокуратура

За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Нагадаємо, у Харкові прогримів вибух під час повітряної тривоги.

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