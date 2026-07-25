Удар РФ по виставці озброєння: Буданов назвав тих, хто має відповісти за трагедію

Кирило Буданов / © Getty Images

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Організатори виставки озброєння на відкритому полігоні в Київській області, по якій 24 липня вдарили російські війська, а також посадовці, які погодили її проведення, повинні нести персональну відповідальність за безпеку людей.

Про це заявив голова Офісу президента Кирило Буданов після російського удару по виставці озброєння на Київщині.

Він нагадав, що на Київщині оголосили день жалоби за загиблими внаслідок атаки 24 липня, та висловив співчуття їхнім рідним.

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«Багато поранених. Лікарі борються за кожного. Якнайшвидшого одужання всім постраждалим», — написав Буданов.

За його словами, російські війська навмисно завдали удару в момент, коли в Києві перебували іноземні делегації.

«Це черговий воєнний злочин Російської Федерації. Ворог акцентовано завдав удару саме тоді, коли в Києві перебували іноземні делегації. Це свідомий акт тероризму», — заявив керівник ОП.

Водночас Буданов наголосив, що відповідальність за безпеку учасників подібних заходів мають нести не лише організатори, а й ті, хто дозволив їх проведення.

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«В умовах повномасштабної війни організатори таких подій і ті, хто їх погоджує, повинні нести персональну відповідальність за людей. Безпека повинна бути гарантована на найвищому рівні. Якщо цього немає, то й заходу немає», — зазначив він.

Буданов додав, що цей випадок має стати останнім подібним уроком для відповідальних посадовців та організаторів.

Удар по полігону на Київщині: останні новини

У п’ятницю, 24 липня, російські війська завдали ракетного удару по полігону в Київській області, де відбувався захід за участі представників оборонної промисловості.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в Бучанському районі внаслідок влучання російської ракети у виставку зброї загинули десятеро людей. Багато учасників зазнали поранень.

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Під час атаки РФ на Київщині загинув працівник польського оборонного підприємства. Удар припав по приватному полігону під час виставки зброї, серед учасників якої є загиблі та поранені.

Правоохоронці розслідують обставини організації заходу та дотримання безпекових вимог. Інформація про проведення виставки на відкритому полігоні була доступна в інтернеті, хоча точне місце події публічно не розкривали.

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