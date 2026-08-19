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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
262
Час на прочитання
1 хв

Удар РФ по Запоріжжю та атака дронів на Москву: головні новини ночі 19 серпня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Москва

Москва / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 19 серпня 2026 року:

  • Росіяни атакували Запоріжжя дронами: є загибла та шестеро поранених (фото) Читати далі –>

  • Близько 400 "добрих" дронів летять у бік Росії та окупованих територій — монітори Читати далі –>

  • На Москву летіла нова група безпілотників Читати далі –>

  • Росіяни вдарили КАБом по Запоріжжю: зруйновано будинок Читати далі –>

  • Москва без світла, аеропорти під обмеженнями, з Ярославля перекрили виїзд: неспокійна ніч у РФ Читати далі –>

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