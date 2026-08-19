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- Категорія
- Війна
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Удар РФ по Запоріжжю та атака дронів на Москву: головні новини ночі 19 серпня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 19 серпня 2026 року:
Росіяни атакували Запоріжжя дронами: є загибла та шестеро поранених (фото) Читати далі –>
Близько 400 "добрих" дронів летять у бік Росії та окупованих територій — монітори Читати далі –>
На Москву летіла нова група безпілотників Читати далі –>
Росіяни вдарили КАБом по Запоріжжю: зруйновано будинок Читати далі –>
Москва без світла, аеропорти під обмеженнями, з Ярославля перекрили виїзд: неспокійна ніч у РФ Читати далі –>
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